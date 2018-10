TSE/Rosa confirma 2º turno entre Bolsonaro e Haddad

07/10/2018 | 22:14



A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, confirmou na noite deste domingo, 7, que haverá segundo turno nas eleições presidenciais entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Como apuração das urnas ainda não está completa, Rosa destacou que a conclusão de que haverá segundo turno é matemática.

De acordo com a ministra, foi possível saber que os presidenciáveis do PSL e PT disputarão o segundo turno às 20h48.

A presidente do TSE abriu a coletiva, que acontece no prédio da Corte Eleitoral em Brasília, afirmando que a primeira etapa das eleições de 2018 ocorreram "com a normalidade esperada".

"Tendo a Justiça Eleitoral cumprido o seu papel, realizado o trabalho para o qual se preparou ao longo de todo este ano, com o zelo dos seus servidores, e entregar ao povo brasileiro um resultado célere, ágil e dentro da mais absoluta normalidade", afirmou Rosa.

A presidente da Corte Eleitoral ainda frisou que as eleições foram "limpas, serenas, transparentes, ágeis", que permitiram, segundo Rosa, que a "soberania popular tenha se expressado de forma consciente, e atendendo o anseio da maioria".

A ministra ainda destacou que no Acre, Maranhão e Bahia as apurações ainda estão atrasadas. Rosa aproveitou a coletiva para agradecer a atuação das forças federais na garantia da segurança no pleito.