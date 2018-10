Em MG, fora do 2º turno, Pimentel agradece votos e não revela a quem dará apoio

07/10/2018 | 21:42



Após ficar fora do segundo turno, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, se pronunciou por meio de nota. Ele disse que fez uma campanha "verdadeira, transparente e propositiva" e agradeceu os 2 milhões de votos recebidos. "O resultado das urnas é soberano. Esperamos que o próximo governador do Estado mantenha os interesses dos mineiros à frente de quaisquer outros", afirmou.

Pimentel não disse quem apoiará no segundo turno. "Continuaremos defendendo que o amor e a esperança vençam o ódio e a intolerância." O governador mineiro ficou em terceiro lugar, com 22,94% dos votos, perdendo para Romeu Zema, do Novo, e Antonio Anastasia, do PSDB