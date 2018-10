Com 100% de seções apuradas no Amapá, Waldez (PDT) e Davi (DEM) vão ao 2º turno

07/10/2018 | 21:19



Waldez (PDT) e Davi (DEM) vão disputar o segundo turno das eleições no Amapá. Com 100% das seções apuradas, Waldez ficou com 48% dos votos (133.214 votos) e Davi com 33,97% (94.278 votos). Os votos brancos somaram 1,55% (6.618 votos) e nulos 33,36% (142.257 votos). Para senador, foram eleitos Randolfe (Rede), com 47,24% dos votos válidos, e Lucas Barreto (PTB), com 22,87%.