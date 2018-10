No RJ, com 95,9% das seções apuradas para Senado, Flávio Bolsonaro (PSL) é eleito

07/10/2018 | 21:15



Com 95,95% das urnas apuradas, o candidato Flávio Bolsonaro (PSL), filho de Jair Bolsonaro, garantiu lugar no Senado. Com 31,34% dos votos válidos até o momento, ele ocupará a cadeira por oito anos a partir do ano que vem.

A segunda vaga no Senado do Rio de Janeiro está sendo bastante disputada. Arolde de Oliveira (PSD) tem 16,99% e Cesar Maia (DEM) conta com 16,68%. Na sequência, vem Lindbergh (PT), com 10,17%.