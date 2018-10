Com 94,15% das seções apuradas no PI, Wellington Dias (PT) é reeleito

07/10/2018 | 21:12



O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), seguirá no comando do Estado, pois foi reeleito no primeiro turno. Com 94,15% das seções apuradas, Dias tem 55,09% dos válidos. Em segundo lugar está Dr. Pessoa (SD), com 20,81% dos votos válidos, seguido de Luciano (PSDB), com 17,40%, Fábio Sérvio (PSL), com 3,84%, Elmano o Véin Trabalhador (Podemos), 1,27%, Professora Sueli (PSL), 0,72%, Valter Alencar (PSC), 0,65%, Luciane Santos (PSTU), 0,17%, Romualdo Seno (DC), 0,08% e Lourdes Melo (PCO), 0,05%.