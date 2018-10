No ES, Renato Casagrande (PSB) é eleito governador no 1º turno

07/10/2018 | 21:03



Com 100% dos votos apurados no Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) foi eleito governador do Estado no primeiro turno, com 55,49% dos votos válidos. O candidato Manato (PSL) ficou em segundo lugar no pleito, com 27,22%, e Jackeline Rocha (PT) teve 7,38%.

Para o Senado, o candidato à reeleição, Magno Malta (PR), ficou em terceiro lugar, e não voltará à Casa. Foram eleitos Fabiano Contarato (Rede), com 31,15% dos votos, e Marcos do Val (PPS), com 24,08%.