Em RR, Antonio Denarium (PSL) lidera resultado parcial

07/10/2018 | 21:01



Com 76% das urnas apuradas em Roraima, Antonio Denarium (PSL) lidera com 42,02% dos votos válidos. Seguidos por Anchieta (PSDB) com 38,14% dos votos. Em terceiro lugar aparece, Suely Campos (PP) com 11,78%.

De acordo com o TRE-RO, 212.666 eleitores foram às urnas neste domingo. O número de abstenções foi de 13,39% (32.881) e brancos 1,53% e nulos 4,75%.

No Senado, os candidatos Chico Gomes (DEM) e Mecias de Jesus (PRB) estão liderando a disputa ao Senado com 22,44% e 17,65% respectivamente. Em terceiro, Romero Jucá (MDB), com 17,53%, Angela Portela (PDT), com 13,45%, e Luciano Castro (PR), com 11,31%.