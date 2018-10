Com 77,71% das seções apuradas na BA, Rui Costa (PT) está reeleito

07/10/2018 | 21:00



Rui Costa (PT) governará a Bahia pela segunda vez. Com 77,71% das seções apuradas, ele possui 75,88% dos votos válidos e está reeleito. Em segundo está José Ronaldo (DEM), com 21,81% dos votos válidos, seguido de Marcos Mendes (PSOL), com 0,70%, João Henrique, (PRTB), com 0,59%, João Santana (MDB), com 0,51%, Célia Sacramento (Rede), 0,48%, e Orlando Andrade (PCO), 0,04%.