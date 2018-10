Com 97,28% das seções apuradas em MG, Zema e Anastasia estão no 2º turno

07/10/2018 | 20:58



Com mais de 97% das seções apuradas em Minas Gerais, está definido que haverá segundo turno entre os candidatos Romeu Zema (Novo), que até o momento tem 43,05% dos votos válidos, e Antonio Anastasia (PSDB), com 29,04%. O atual governador, Fernando Pimentel (PT), ficou em terceiro, com 22,80%.

Na eleição para o Senado, a disputa está mais acirrada, mas a tendência é que sejam eleitos Rodrigo Pacheco (DEM), com 20,60% dos votos, e Jornalista Carlos Viana (PHS), com 20,29%. Em terceiro lugar aparece Dinis Pinheiro (SD), 18,44%.