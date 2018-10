No RN, Fátima Bezerra e Carlos Eduardo disputam 2º turno para governador

07/10/2018 | 20:55



Fátima Bezerra (PT) e Carlos Eduardo (PDT) vão disputar o segundo turno para governador do Estado do Rio Grande do Norte, com 94,02% as seções apuradas. A candidata do PT obteve 45,61% dos votos válidos, enquanto o do PDT registrou 32,77% dos votos válidos. Robinson Faria, do PSD, teve 11,81% dos votos válidos.

Os votos brancos somaram 4,39% e os nulos, 13,25%. As abstenções no Estado ficaram em 17,17%.