Em SE, Belivaldo (PSD) e Valadares Filho (PSB) disputam governo no 2º turno

07/10/2018 | 20:55



Com 96,63% das seções apuradas, o governo do Estado do Sergipe será disputado, em segundo turno, por Belivaldo (PDS) e Valadares Filho (PSB), que obtiveram 40,75% e 21,45%, respectivamente, dos votos válidos. O candidato do PSDB, Eduardo Amorim, ficou em terceiro, com 20,51% dos votos, ou seja, próximo do segundo colocado.

Os votos brancos somam 4,99% e os nulos, 17,86%. As abstenções no Estado estão em 18,84%.