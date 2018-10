Nelsinho Trad (PTB) e Soraya Thronicke (PSL) estão eleitos para Senado pelo MS

07/10/2018 | 20:54



Com 100% das urnas apuradas, os candidatos Nelsinho Trad (PTB) e Soraya Thronicke (PSL) estão eleitos para o Senado pelo Mato Grosso do Sul. Eles terão oito anos de mandato a partir do ano que vem.

Os dois eleitos deixaram para trás o candidato Moka (MDB), com 15,50%, Marcelo Miglioli (PSDB), com 15,08%, e Promotor Sérgio Harfouche (PSC), com 12,68%.

Nelsinho Trad é médico e foi prefeito de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, entre 2005 e 2012. Também foi vereador e deputado estadual. A advogada Soraya é estreante na política. Durante a campanha se colocou como a única candidata de Jair Bolsonaro no Estado.