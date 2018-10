Renan Filho lidera disputa pelo governo de Alagoas com 76,66%

07/10/2018 | 19:23



Com 7,12% das urnas apuradas em Alagoas, Renan Filho (MDB) lidera com 76,66% dos votos válidos. Seguidos por Josan Leite (PSL) com 10,31% dos votos. Em terceiro lugar aparece Pinto de Luna, com 9,74%.

O TRE-AL ainda não divulgou quantos eleitores foram às urnas neste domingo, 7. O número de abstenções foi de 23,88% (número absoluto) e brancos e nulos 23,61%. O Órgão ainda não divulgou os números absolutos desses dois últimos dados.