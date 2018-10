Tucano já pede que Alckmin deixe a Presidência do PSDB

07/10/2018 | 19:21



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), vai pedir que o ex-governador Geraldo Alckmin deixe a Presidência do partido. O mandato do tucano à frente da sigla termina apenas em dezembro do ano que vem.

"O partido não tomou nenhuma atitude em relação a Aécio Neves e a Eduardo Azeredo. O PSDB não se reposicionou e isso terá impacto direto nas eleições proporcionais", disse Morando ao Estadão/Broadcast.

O prefeito verbalizou uma crítica recorrente nos bastidores do PSDB, que deve ter o pior desempenho nessa eleição.