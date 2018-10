Anteriormente tensos, petistas comemoram boca de urna

07/10/2018 | 19:16



Petistas comemoraram com vigor o resultado da boca de urna do Ibope para a Presidência da República, que mostra Jair Bolsonaro (PSL) com 45% dos votos válidos e Fernando Haddad (PT) com 28%. O temor no grupo era de que Bolsonaro poderia ganhar a eleição já no primeiro turno.

O clima de tensão foi substituído por vibrações, gritos, abraços e até choros de alguns. "Vamos ganhar essa eleição", diziam alguns petistas, reunidos no hotel Pestana, na capital paulista.

Haddad acompanha o resultado em uma sala reservada no local. Em outro espaço, em um auditório, há espaço para convidados e a imprensa.