Com 30% das urnas apuradas, Doria lidera em São Paulo

07/10/2018 | 19:16



Com 30% das urnas apuradas, João Doria (PSDB) lidera com 33,12% dos votos válidos. Ele é seguido por Paulo Skaf (MDB) com 21,98% dos votos. Em terceiro lugar aparece, Márcio França (PSB), com 21,38%.

De acordo com o TRE-SP, o número parcial de abstenções foi de 22,42% e brancos e nulos, 20,32%

Senado

Com 30% das urnas apuradas, os candidatos Major Olímpio (PSL) e Mara Gabrilli (PSDB) estão liderando a disputa ao Senado, com 26,95% e 19,01%. Em terceiro, Eduardo Suplicy (PT), com 11,98%, Tripoli (PSDB), com 9,24% e Maureen Maggi (PSB), com 8,86%.