Ratinho Junior é eleito governador do Paraná

07/10/2018 | 19:14



Com mais de 87% das urnas apuradas no Paraná, Ratinho Junior (PSD) está matematicamente eleito como governador em primeiro turno. O resultado parcial mostra 60,12% dos votos para o deputado estadual, enquanto a segunda colocada é a atual governadora, Cida Borghetti (PP), que tem 15,47%. Em terceiro lugar aparece João Arruda (MDB), com 13,14%.

O novo governador é filho do apresentador Ratinho, do SBT, e assume a partir de 1º de janeiro de 2019.