Bruna Marquezine dá resposta a seguidor que especulou gravidez após foto

07/10/2018 | 19:16



Bruna Marquezine e Neymar assumiram o namoro em 2013 e entre muitas idas e vindas, se tornaram o casal mais queridinho do Brasil. Agora, Brumar parece estar firme e forte e depois que Neymar falou sobre a possibilidade de se casar e ter filhos com a amada, os fãs não param de especular quando isso irá acontecer!

No último sábado, dia 6, Marquezine fez uma tatuagem bem abaixo do seio. A tatuadora publicou uma foto do trabalho e logo os seguidores de Bruna perceberam uma barriguinha mais saliente e já passaram a especular que ela estivesse grávida.

Uma fã perguntou:

É impressão minha ou tem uma barriguinha aparecendo?

Quando menos esperavam, Bruna respondeu em tom de brincadeira:

Barriguinha só se for de Nutella.