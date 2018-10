Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank pedem 180 mil reais a socialite em processo

07/10/2018 | 19:17



Quase um ano após atribuir ofensas à Titi, a filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, em um vídeo no Instagram, Dayane Andrade, a Day McCarthy, irá responder judicialmente pelas ofensas racistas feitas na rede social.

O vídeo em que a brasileira que mora no Canadá chamou Tite de macaca com cabelo de bico de palha, foi publicado em novembro de 2017.

Segundo o jornal O Globo, os advogados do casal entraram com uma ação por danos morais no final de setembro de 2018 na 32ª Vara Cível do Rio de Janeiro, e pedem uma indenização de 180 mil reais pelo mal sofrido.