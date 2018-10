Clima esquenta após festa em A Fazenda, saiba o que rolou!

07/10/2018 | 19:16



Como de costume, os peões curtiram uma festa daquelas no último sábado, dia 6. A Fazenda 10 teve sua terceira festa e o tema foi festa o gelo! Com direito a neve, os peões aproveitaram o clima e claro, as comidas e bebidas.

Apesar do frio, o clima esquentou com Gabi Prado e João Zoli, que beijaram muito durante a festa.Já Fernanda Lacerda desabou ao conversar sobre o comportamento dos peões. Em um bate-papo com Nadja, a morena não conteve as lágrimas ao falar sobre as brigas da casa que estavam deixando o clima ainda mais tenso. Enquanto isso, ela era amparada por Caique Aguiar.

Inclusive, o rapaz deu o que falar! Pouco depois da festa, Aguiar em tom de brincadeira, falou que Fernanda não fazia o seu tipo e foi criticado pelos colegas. É aquele velha ditado, nunca diga que dessa água não bebereis, vai que né... E foi exatamente o que aconteceu! O rapaz deitou ao lado da modelo e os dois deram um beijo rápido, porém quando ele tentou se aproximar mais da morena, ela o interrompeu.

E por falar em dormir juntinhos, Leo Stronda e Luane Dias também se aproximaram. A dupla dormiu de conchinha, será que vem mais um casal por aí?