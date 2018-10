Dez anos após o fim de RBD, documentário sobre o grupo ganha trailer

07/10/2018 | 19:16



Os fãs de RBD já podem surtar! Seu DVD do show da banda já está arranhado de tanto repetir? Então aqui vai uma boa notícia pra você: além de assistir aos shows, você vai poder assistir ao documentário do grupo musical. Sim! Será lançado um documentário do RBD, e já tem até trailer.

Dez anos depois de Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera e Christian Chávez seguirem carreira solo, foi divulgado um trailer do documentário sobre o grupo. Na última sexta-feira, dia 5, Pedro Damián, o criador da banda mexicana, contou que iria liberar a pequena prévia do DocuRBD após uma fã brasileira perguntar quando ele soltaria o vídeo. Tinha que ser brasileira, né?!

O documentário é um projeto antigo de Pedro, mas aparentemente agora ele vai mesmo sair dos papéis. O filme traz materiais inéditos dos bastidores e entrevistas, inclusive muitos trechos se passam aqui no Brasil. Os rebeldes vão poder saber mais sobre tudo o que rolava por trás dos palcos e matar um pouquinho as saudades.

Ainda não foi divulgada a data de estreia, mas todos já estão bastante ansiosos!