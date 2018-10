Com 71,55% das urnas apuradas, Bolsonaro tem 48,12% e Haddad 26,97%

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



07/10/2018 | 19:13



Atualizada às 19h39

Com 71,55% das urnas apuradas, o candidato à Presidência do Brasil Jair Bolsonaro (PSL) está com 48,12% dos votos válidos, seguido por Fernando Haddad (PT), com 26,97%. Ciro Gomes, está em terceiro com 12,42%, Geraldo Alckmin (PSDB) 4,79% e João Amoedo (Novo) 2,69%.

Pesquisa de boca de urna do Ibope realizada neste domingo aponta segundo turno entre Bolsonaro 45% e Haddad com 28%.