No RS, Eduardo Leite (PSDB) e José Ivo Sartori (MDB) lideram disputa ao governo

07/10/2018 | 19:10



Com 48% das urnas apuradas, Eduardo Leite (PSDB) lidera com 34,56% dos votos válidos. O tucano é seguido pelo atual governador e candidato à reeleição, José Ivo Satori (MDB) com 31,93% dos votos. Em terceiro lugar aparece Miguel Rosseto (PT), com 17,33%.

Até agora, o porcentual de abstenções foi de 18,28% (1.185.575 eleitores). Votos brancos somam 5,78% (290.856) e nulos totalizam 6,72% (355.951). Para o Senado, Luis Carlos Heinze (PP) lidera a disputa, com 21,86% dos votos válidos. Ele é seguido por Paulo Paim (PT), com 17,49%. Na sequência, aparecem os candidatos Beto Albuquerque (PSB), com 16,16%, Carmen Flores (PSL), com 14,77% e José Fogaça (MDB), com 13,99%.