Com 75,18% das urnas apuradas, Ronaldo Caiado lidera em Goiás

07/10/2018 | 19:06



Com 75,18% das urnas apuradas em Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) lidera com 61,28% dos votos válidos, seguido por Daniel Vilela (MDB) com 15,82% dos votos. Em terceiro lugar, aparece Zé Eliton (PSDB) com 12,83%.

Senado

Os candidatos Vanderlan (PP) e Jorge Kajuru (PRP) estão liderando a disputa ao Senado, com respectivamente 32,19% e 28,76% dos votos válidos. Em terceiro, Wilder Morais (DEM), com 14,26%.