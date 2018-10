'Pleito é o dia inaugural de uma pacificação em todo País', diz Temer

07/10/2018 | 17:22



O presidente da República Michel Temer afirmou na tarde deste domingo, 7, primeiro turno das eleições de 2018, que a votação de hoje representa o dia "inaugural de uma pacificação em todo País".

O presidente falou a jornalistas durante visita ao Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

"Acho que hoje nós estamos dando o exemplo daquilo que poucos imaginavam que poderia acontecer, ou seja, o dia do pleito é o dia inaugural de uma pacificação em todo país", disse Temer.

Sobre o resultado da eleição, Temer disse que é esperada a necessidade de realização de segundo turno na disputa pela Presidência da República. "As pesquisas, não sei o que vai acontecer, já denotavam a possibilidade de segundo turno. Vamos esperar o resultado depois das 19h", disse.

De acordo com o presidente, o primeiro turno ocorre com a "maior tranquilidade" em todo País. "O povo brasileiro ordeiramente está exercendo a sua soberania dando por meio do voto uma procuração para aqueles que vai dirigir o País", afirmou.

Questionado sobre a disseminação de notícias falsas no dia da eleição e se isso se enquadra em um novo modelo de disputa eleitoral, o presidente respondeu que o país tem um legislação oportuna e que esse tipo de caso é inevitável.

"É inevitável as falsidades que se alardeiam pela rede social, mas acho que o Brasil está dando um exemplo", afirmou.

Meirelles

Temer também foi questionado sobre o desempenho de Henrique Meirelles, candidato do seu partido, o MDB, à Presidência. No entendimento do presidente, Meirelles "fez o seu papel" porque "revelou muita seriedade em todos os momentos em que se manifestou".

"Ele fez um papel de pregação muito oportuno durante a campanha. O fato de ter ou não voto é assim mesmo. Churchill ganhou a guerra e não ganhou a eleição", afirmou Temer.