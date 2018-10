Morre, aos 76 anos, Scott Wilson, ator de 'A Sangue Frio'

07/10/2018 | 17:15



Scott Wilson, que interpretou o assassino Robert Hickock na primeira versão de A Sangue Frio, em 1967, ao lado de Robert Blake, e, mais recentemente, apareceu na série de televisão The Walking Dead, morreu ontem, sábado, 6, aos 76 anos. Na série, ele fazia o papel do veterinário Hershel Green, o 'centro emocional do programa', segundo a produtora de The Walking Dead, na qual atuou entre 2011 e 2014. Seu retorno à série havia sido anunciado ontem, algumas horas antes da morte do ator, que chegou a filmar cenas da nova temporada.

Considerado um grande ator desde a sua estreia, Scott Wilson filmou, no mesmo ano de A Sangue Frio, um filme policial que ficou famoso por ter como protagonista um ator negro, Sidney Poitier, no papel de um detetive, No Calor da Noite. Scott Wilson fazia o papel de um suspeito de assassinato. Sete anos depois, em 1974, ele trabalhou em O Grande Gatsby (1974) . Em 1980 ele ganhou o Globo de Ouro de melhor ator por The Ninth Configuration , no qual interpreta um astronauta. Ele também foi piloto no longa The Right Stuff, dirigido por Philip Kaufman.