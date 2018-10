Vereador é preso em flagrante distribuindo santinhos no Tocantins

07/10/2018 | 17:12



O vereador Gervalino Pereira da Silva (PV) foi detido em flagrante por distribuição de santinhos, em Lavandeira, município a 524 km de Palmas, onde exerce o mandato. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO), o vereador foi detido pela manhã por policiais militares e conduzido à delegacia junto com o material de propaganda apreendido. Os santinhos são da coligação "A Verdadeira Mudança", formada por PSB, PSDB, PR, PODE, PSC e MDB, de sustentação candidato ao governo Carlos Amastha (PSB), ex-prefeito de Palmas.

O TRE-TO também confirmou o flagrante de Elizângela Monteiro Carvalho, mulher do vereador Diones Mendes, o Dione do Pastel (PV), presidente da Câmara Municipal de Combinado, a 530 km de Palmas. Ela transportava irregularmente eleitores no veículo do marido. A prática é crime eleitoral.