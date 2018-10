Eleitores têm dificuldade de votar sem o título em São Bernardo

Vanessa Soares

07/10/2018 | 17:13



A eleitora Luciana da Conceição Almeida Silva, 48 anos, estudante de Direito, de São Bernardo, foi votar na E.E. Metalúrgicos Luís dos Santos, no Parque Selecta, na tarde deste domingo apenas com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ao informar um dos mesários de sua seção, recebeu a notícia de que não poderia votar sem o título. “Um dos mesários questionou sobre o título e disse que eu não poderia votar. Respondi que poderia sim e ele disse que não era a informação que ele tinha, então eu teria que buscar meu documento”.

Por sorte, ela havia entrado no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e tirado um print da sua zona e seção eleitoral pelo celular. Quando apresentou ao mesário, recebeu autorização para exercer seu direito de cidadã. Após votar e indignada com o ocorrido, procurou por um fiscal eleitoral na escola, mas não encontrou nenhum. Acionou então uma viatura da polícia que estava em frente à escola. “ O problema é que a gente tem o direito de votar sem o título, mas muitas pessoas foram embora sem votar”, acrescenta.

Segundo o TSE, desde que o eleitor saiba qual sua zona e seção eleitoral é obrigatório apenas apresentar um documento oficial com foto como carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho, Documento Nacional de Identidade ou carteira nacional de habilitação.