TSE: 1.285 urnas foram substituídas em todo País

07/10/2018 | 17:05



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou na tarde deste domingo, 7, que substituiu 1.285 urnas eletrônicas que apresentaram problemas em todo o País. O boletim foi atualizado às 15h48. As urnas foram trocadas por outras eletrônicas que fazem parte da reserva de contingência.

De acordo com o TSE, foi necessária a realização de votação manual em uma seção eleitoral em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. Até as informações mais recentes, urnas com problema representam 0,25% do total das 454.493 dispostas em seções eleitorais.

Entre o último boletim divulgado pelo tribunal, das 14h, e o atual, houve substituição de 321 urnas.

Os Estados com maior número de substituições foram Minas Gerais (366), Rio de Janeiro (138), Pernambuco (134) e São Paulo (115). Em termos porcentuais, as trocas foram feitas principalmente em Roraima (1,01%), Sergipe (0,90%), Tocantins (0,74%) e Minas Gerais (0,69%).