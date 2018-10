Itália promete fechar aeroportos se Alemanha enviar imigrantes de volta

07/10/2018 | 17:00



O ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, prometeu fechar os aeroportos do país se a Alemanha seguir com planos relatados de enviar dezenas de requerentes de asilo de volta à Itália. "Vamos fechar nossos aeroportos como fechamos os portos", escreveu Matteo Salvini em sua conta no Twitter, neste domingo.

Desde que Salvini se tornou ministro do Interior, em junho passado, o governo italiano impediu que vários navios de resgate de imigrantes operados por grupos humanitários atracassem em portos do país.

A imprensa italiana noticiou que Berlim estava planejando voos charter de imigrantes com destino à Itália. As regras da União Europeia exigem que requerentes de asilo tenham seus processos analisados no país em que chegaram primeiro, que usualmente é a Itália devido à sua localização.

Nem autoridades alemãs, nem autoridades italianas confirmaram que tais voos estão planejados.

Fonte: Associated Press