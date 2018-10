'Estou confiante para chegar ao 2º turno', diz governadora do Paraná

07/10/2018 | 16:56



A governadora do Paraná, Cida Borghetti (PP), candidata à reeleição, acompanhou sua mãe, Ires Anna, na tarde de domingo, 7, na Escola Vicentina Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba (PR). Ela também estava com o marido e deputado federal Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, além do prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Cida votou pela manhã, em Maringá (PR), no Colégio Regina Mundi.

Otimista, a governadora disse ter confiança de que chegará ao segundo turno. "Tenho recebido manifestações de carinho, apoio e respeito. Visitamos todas as regiões do Estado e eu só tenho a agradecer pelo dia de hoje, por representar o Paraná", comentou. A governadora está na segunda posição, segundo a mais recente pesquisa do Ibope, com 18% e o líder, Ratinho Júnior (PSD), aparece na liderança, com 57%.

Juntamente com a mãe, relembrou da infância na escola. "A primeira infância passamos aqui, pré, jardim, quero muito agradecer a Deus pela convivência aqui", recordou.

Em sua votação pela manhã, a governadora disse que seu governo terá foco na geração de oportunidades. "Quero levar uma proposta, planejamento do Estado a curto, médio e longo prazos, pensar as questões regionais para gerar renda, com foco na criança e primeira infância. Temos de estabelecer critérios e prepararmos a base para que nossas crianças possam chegar na adolescência e no futuro com possibilidades, além da prevenção na área da saúde", disse.

O prefeito Rafael Greca (PMN) acompanhou a governadora e lamentou o momento vivido pelo País durante a campanha. "Eu cresci sem democracia, depois entramos na democracia e eu fui vereador na primeira eleição democrática, temos grande esperança de ver o Brasil não ser vilipendiado, o Brasil não é Brasília, o Brasil é mais forte que Brasília, o Brasil somos nós, brasileiros que queremos ver a saúde funcionando, a educação florescendo, as famílias respeitadas e a nação não sendo amarrada numa carroça ideológica e ser arrastada como se fosse um espólio político, a nação não está nem à esquerda ou à direita, está no coração, dentro da gente", discursou.