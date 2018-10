Corregedor do TRE-MG critica alta ocorrência de fake news sobre urnas

07/10/2018 | 16:38



O corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), Rogério Medeiros, estima que a apuração na eleição para os candidatos a governador e senador no Estado, a chamada disputa majoritária, esteja concluída até as 23h. O juiz afirmou não ter sido registrado, até o momento, incidentes graves em Minas Gerais, mas ressaltou a divulgação intensa das chamadas "fake news".

As notícias falsas, segundo o corregedor, envolvem principalmente o funcionamento das urnas eletrônicas. "Infelizmente a facilidade para propagar fake news só não é maior que a facilidade que as pessoas têm para acreditar (nelas)", disse. Medeiros disse que muitas pessoas chegaram a ir ao TRE por causa desse tipo de divulgação, e foram informadas sobre o funcionamento dos equipamentos.