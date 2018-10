TRE substitui 60 urnas eletrônicas no Estado de São Paulo

07/10/2018 | 16:19



O TRE-SP informou que 60 urnas eletrônicas apresentaram falhas na manhã deste domingo, 7, e foram substituídas - esse número representa 0,06% do total de urnas no Estado de São Paulo. Também houve o registro de atraso no início da votação em 1.492 urnas. Segundo o desembargador Carlos Eduardo Padim, presidente do tribunal, as ocorrências são consideradas normais.

"A votação segue com tranquilidade, absolutamente normal as ocorrências tendo em vista a dimensão do processo eleitoral no Estado", disse. Segundo ele, a maior parte dos atrasos ocorre por questões não relacionadas às urnas.

O presidente também informou que foram apresentadas ao tribunal oito denúncias de boca de urna, sendo que 3 pessoas foram detidas no Estado - um candidato a deputado estadual e uma mulher que espalhavam santinhos em frente a colégios eleitorais, em São Carlos, e uma pessoa que estava com um alto-falante em frente a um colégio eleitoral em Santa Adélia.