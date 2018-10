Caio Castro reina em premiação jovem

Tauana Marin



07/10/2018 | 15:58



A festa do Prêmio Jovem Brasileiro, na última quarta-feira, realizado no Auditório Elis Regina, em São Paulo, deu o que falar. O mestre de cerimônias, Caio Castro, além de ganhar na categoria de melhor ator, chamou a atenção por estar acompanhado por sua avó, Dona Isaura, e pelo seu discurso de agradecimento. “Você, mesmo não sendo minha mãe, eu não consigo te chamar de outra coisa. Você foi capaz de ser minha mãe, meu pai, meus amigos. Você foi muito mais do que você imagina para mim”, disse.

A apresentadora do Video Show, da Rede Globo, Sophia Abrahão, também foi destaque. A moça ganhou na categoria jovem do ano, de melhor instagram e fandom. O prêmio de melhor apresentador ficou com Rodrigo Faro (da Rede Record), e o melhor programa de TV foi para a telenovela, Carinha de Anjo, do SBT. A pop star juvenil Larissa Manoela não ficou de fora: levou o troféu de melhor atriz.

A 17ª edição do Prêmio Jovem Brasileiro teve como tema principal O Mundo dos Quadrinhos, aproveitando a parceria da festividade com a Mauricio de Sousa Produções. O público elegeu os ganhadores por meio das votações feitas, gratuitamente, no site oficial do evento, em diversas categorias, como música, internet, empreendedorismo e televisão.