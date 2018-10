Notícias falsas buscam disseminar desinformação, diz Rosa Weber

07/10/2018 | 15:57



A ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse neste domingo, 7, que está preocupada com a disseminação de notícias falsas. "A minha preocupação, como presidente do TSE, é que essas notícias falsas estão buscando disseminar uma desinformação em detrimento da credibilidade da Justiça eleitoral. Isso é altamente preocupante", disse a ministra.

A fala da ministra foi durante uma reunião no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Além da ministra do STF, participaram do encontro a advogada-geral da União, Grace Mendonça, a Procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e o ministro da Segurança Pública Raul Jungmann.

Rosa Weber, Grace Mendonça e Raquel Dodge cobraram das autoridades de segurança dos Estados que integram o CICCN um foco especial no combate à disseminação de notícias falsas. O principal caso citado foi o dos vídeos que circulam nas redes e levantam a suspeita de que o número de um dos candidatos à Presidência da República não aparece nas urnas. A denúncia da suposta fraude chegou a ser disseminada pelo filho de Jair Bolsonaro (PSL), o candidato ao senador Flavio Bolsonaro.

Para Rosa Weber, é uma "total irresponsabilidade" a divulgação dessas informações falsas. "Está havendo montagem de vídeos e de imagens que visam desacreditar uma Justiça que está utilizando um sistema usado há mais de 20 anos sem qualquer caso comprovado de fraude", disse a ministra.

Segundo ela, é preciso dar uma "resposta pronta" para esses casos e identificar os responsáveis por disseminar as informações falsas. "Se não forem coibidas a tempo e com rigor, redundam em mal inominável à democracia", afirmou.