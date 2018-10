Na contagem regressiva, gamers se preparam para Brasil Game Show

Tauana Marin



07/10/2018 | 15:53



Faltam apenas dois dias para que os gamers de todos os estilos e fãs de esportes eletrônicos possam se preparar para uma edição histórica da BGS (Brasil Game Show), que certamente alçará o evento ao next level. De quarta-feira a domingo, no Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333. Tel.: 2089-8500), em São Paulo, a maior feira de games da América Latina terá atrações inesquecíveis para quem curte jogar e também para quem prefere torcer.

A Made in Brazil, primeira equipe brasileira a conquistar campeonatos mundiais de counter strike 1.6 e que conta com alguns dos jogadores mais admirados do mundo, será uma das grandes atrações do BGC (Brasil Game Cup). No sábado, a partir das 15h, o público poderá ver de perto os brasileiros Marcelo “coldzera” David, Gabriel “FalleN” Toledo, Fernando “fer” Alvarenga, Tarik “tarik” Celik e Jacky “Stewie2k” Yip em desafio inédito no evento, o BGC Challenge.

Além das competições de eSports da BGC e grandes nomes do cenário competitivo, a 11ª edição da Brasil Game Show contará com personalidades da indústria de jogos eletrônicos. Já está confirmado: Cory Barlog, diretor de God of War. Até o fechamento desta edição, havia ingressos disponíveis para compra entre quinta, sexta e domingo. O menor preço é de R$ 105 (meia-entrada). O passaporte pode ser adquirido no site (http://www.brasilgameshow.com.br).