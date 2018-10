Espetáculo traz mundo das HQs aos palcos

Tauana Marin



07/10/2018 | 15:51



No palco, duas telas exibem elementos cenográficos com os quais os atores interagem, proporcionando ao público a sensação de assistir a uma animação em 3D. Inédita no Brasil, a técnica faz parte do espetáculo Os 3 Mundos, primeira peça escrita pelos premiados quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá, em cartaz até 9 de dezembro, no Teatro do Sesi – São Paulo, às 19h. Em que consiste a fé e onde começam o fanatismo e a loucura? Por que é tão difícil a convivência pacífica entre crenças diversas? O enredo se passa em universo fictício, em futuro aparentemente distante, habitado por dois grupos antagônicos. De um lado, o Culto da Serpente, liderado por Lachesis (Paula Picarelli), é formado por praticantes de kung fu que vivem no subsolo do Metrô. Do outro, Acônito (vivido por Thiago Amaral) lidera o Mundo das Máscaras por meio da força e do medo.

Para o diretor, as distopias aproximam o público da ideia de que a destruição do mundo como o conhecemos não é uma ideia tão distante assim. “Estamos lidando com uma linguagem próxima das histórias em quadrinhos, então há exageros e emoções exacerbadas, mas existe ali uma potencialização do que já estamos fazendo enquanto sociedade. O mundo pode sim ser devastado pelo dinheiro ou por radicalismos religiosos, por exemplo”, afirma Nelson Baskerville. “Lachesis parece muito com uma personagem da DC por viver esse contexto mais sombrio e sôfrego. Ela chora pela pessoa que acabou de matar porque sente que cumpriu com sua obrigação. Já Acônito carrega a hipocrisia do mundo, tem consciência plena da sua maldade”, completa.

O espetáculo é apresentado de quinta-feira a sábado, às 20h, e domingo, às 19h, no Teatro do Sesi – São Paulo – Centro Cultural Fiesp (Avenida Paulista, 1313. Tel.: 3146-7000), em frente à estação Trianon-Masp do Metrô. Reservas antecipadas de ingressos on-line pelo site www.centroculturalfiesp.com.br. Convites remanescentes são distribuídos nos dias do espetáculo, conforme horário de funcionamento da bilheteria (quinta a sábado, das 13h às 20h30, e aos domingos, das 11h às 19h30).