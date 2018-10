Menções a Ciro Gomes e Bolsonaro aparecem em trending topics do Twitter no mundo

07/10/2018 | 14:56



As hashtags #ViraViraCIRO e #17Neles figuram entre os principais assuntos comentados no Twitter em todo o mundo neste domingo, 7, de eleições no Brasil. A primeira faz referência ao candidato do PDT, Ciro Gomes, e aparece, até o momento, em 412 mil tweets. Já a segunda cita o número do candidato Jair Bolsonaro, do PSL, em 122 mil tweets.

Na lista dos trending topics do Twitter Brasil, aparece ainda o termo 'ARMA', e as postagens se referem a vídeos e fotos nas quais eleitores apertam os botões da urna eletrônica utilizando o cano de um revólver. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está avaliando as imagens.