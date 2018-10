Rosa Weber diz que tem total confiança nas urnas eletrônicas

07/10/2018 | 14:17



A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, reafirmou sua confiança no sistema de urnas eletrônicas brasileiro. Durante coletiva de imprensa na sede do TSE, em Brasília, neste domingo, 7, Rosa voltou a dizer que o País utiliza as urnas eletrônicas há 22 anos sem que nenhuma fraude tenha sido constatada.

De acordo com a presidente da Corte Eleitoral, o sistema é confiável, ágil e seguro. "Mas o mais importante é que ele é um sistema auditável. Se ocorrer fraude algum dia, ela poderá ser constatável", disse Rosa Weber. "Reafirmo minha total confiança em nossas urnas eletrônicas. Sempre onde está o ser humano, seja homens ou mulheres, há possibilidade de fraude. O sistema está aí para repressão à fraude."

Na avaliação de Rosa Weber, a única preocupação do TSE no momento é com a realização das eleições. A presidente do tribunal disse esperar um clima de "absoluta normalidade" e com transparência. "Que eleitor possa exercer voto livremente e de acordo com suas convicções. E que, no final do domingo, possamos dizer que foi mais uma vez uma festa da democracia com o fortalecimento de nossas instituições."