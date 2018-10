Voto em candidatos de outro Estado não são válidos

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



07/10/2018 | 13:14



Uma suspeita de fraude em urnas agitou uma família de Diadema nesta manhã. O casal, que vota na mesma seção e zona na EE Olga Fonseca, no Centro, não conseguiu votar nos candidatos que escolheram para senadores. Ocorre que ambos optaram por nomes de outros Estados, o que não é permitido. Nesse caso, os votos serão anulados.

Segundo informações do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), não é possível votar em outros candidatos que não estão vinculados ao seu domicílio eleitoral. As urnas permitem, exclusivamente, o voto destinado aos candidatos dos respectivos Estados em que elas estão instaladas.

Antes de entender o que havia acontecido, a dona de casa chegou a voltar em sua residência para conferir na internet se os números estavam corretos. Certa de que havia alguma irregularidade, retornou ao local de votação e informou a suposta fraude a um policial militar e aos fiscais que acompanham a votação.

A munícipe recebeu um papel onde havia o registro de que não foi possível registrar seu voto. Apenas ao entrar em contato com a reportagem do Diário para relatar a suposta fraude, é que foi informada que, na verdade, não poderia votar em candidatos ao Senado de outros Estados, que no caso eram Magno Malta (PR), do Espírito Santo, e Flávio Bolsonaro (PSL), do Rio de Janeiro. "Falta muita informação. Falei para o fiscal quem eram meus candidatos e ele não explicou isso", comentou. A eleição segue neste domingo até 17 horas.

São Caetano - Eleitores que fizeram a biometria também estão enfrentando problemas. Eleitora da EMEF 28 de Julho, em São Caetano - que enfrentava grandes filas no começo da tarde - já tinha ido em duas escolas e não conseguiu encontrar sua sala. "Como eu faço para votar então?, questionou ela, que não quis se identificar, ao mesário. Ele indicou o plantonista do cartório naquele colégio eleitoral para tirar dúvidas.

Lembrando que no Grande ABC a biometria ainda não é obrigatória e que todos os dados de votação dos mais de 147 milhões de eleitores brasileiros podem ser encontrados no site do TSE.