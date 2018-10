Incêndio florestal leva à retirada de 350 pessoas em Sintra e Cascais

07/10/2018 | 13:11



Um incêndio florestal num parque nacional em Sintra e Cascais, a oeste de Lisboa, em Portugal, levou as autoridades a retirarem cerca de 350 pessoas da região. Cerca de 700 bombeiros trabalhar na contenção do fogo.

O incêndio, que começou durante a noite no Parque Natural Sintra-Cascais que abrange um terreno montanhoso perto da costa do Atlântico, feriu 17 bombeiros e um civil, informou a Agência de Proteção Civil de Portugal.

De acordo com a agência, 300 pessoas foram retiradas de um acampamento, enquanto outras 47 foram removidos de suas casas na área arborizada por precaução.

Incêndios florestais geralmente acontecem todos os anos em Portugal. No último ano, eles também mataram 106 pessoas no que de longe foi o mais mortal. Fonte: Associated Press