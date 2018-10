Depois de votar, candidatos miram o segundo turno

Nilton Valentim



07/10/2018



Os principais candidatos à Presidência da República e ao governo de São Paulo votaram no período da manhã e imediatamente iniciaram os planos para a sequência do processo eleitoral. Com exceção a Jair Bolsonaro (PSL), que tem expectativa de liquidar o pleito hoje e ir pescar no dia 28, os demais começaram a se articular visando o segundo turno.

Confiante de que estará no segundo turno, o petista Haddad declarou que não haverá dificuldades para construir alianças com candidatos com quem já trabalhou, como Ciro Gomes (PDT), Marina Silva (Rede) e Henrique Meirelles (MDB). "Mais que isso, vamos construir uma aliança com brasileiros e brasileiras que querem construir um novo projeto de País", declarou.

Ciro Gomes (PDT), que apareceu em terceiro nas pesquisas eleitorais, também aposta que ainda está vivo na disputa. "Estou dizendo para vocês que (o segundo turno) vai ser diferente. Vou unir o povo brasileiro se eu passar ao segundo turno, como eu estou pedindo a chance ao brasileiro. Estou pedindo a bola, me deslocando, estou na área e o Haddad está no impedimento. Se passar para mim, faço o gol", disse.

A declaração faz menção a um meme que circulou nas redes sociais nos últimos dias e mostra os três principais candidatos num campo de futebol. Pela peça, Haddad está à frente, mas impedido, enquanto Ciro vem de trás em condição de fazer o gol.

O tucano Geraldo Alckmin, que não decolou nas pesquisas, também não entregou os pontos e evitou falar de apoio no segundo turno, disse que o terceiro lugar “está embolado” entre ele e Ciro Gomes e que ainda tem "confiança nas urnas". "Quem vai decidir é o povo. Temos de ter fé", disse. "Hoje é o dia maior da democracia. Quem fala é o eleitor, a nós vale essa reflexão."

Henrique Meireles (MDB) disse que o Brasil precisa de mais respeito e não quis anunciar qual candidato deve apoiar caso haja segundo turno entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). “Não tomo decisão antes da hora. No momento estou fazendo o meu trabalho e aguardando o pronunciamento do povo brasileiro através das eleições.”

Marina Silva, que votou em Rio Branco, no Acre, minimizou as pesquisas de intenção de voto. Segundo ela, não são os institutos de opinião que decidem os destinos do País, e sim as pessoas.

As urnas ficam abertas até as 17h. A votação tem sido tranquila em todas as cidades do Grande ABC.