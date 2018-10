Terremoto no Haiti mata ao menos 11 pessoas e deixa outras dezenas de feridos

07/10/2018 | 12:53



Um terremoto de magnitude 5,9 matou ao menos 11 pessoas e deixou outras várias feridas no Haiti, de acordo com autoridades.

O governo informou que sete mortes foram na província de Noroeste e outras quatro mortes na comunidade de Gros-Morne, na província de Artibonite.

De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, o terremoto aconteceu às 16h11 de sábado (no horário local) e foi centralizado a 19 km a noroeste de Porto Príncipe. O terremoto ocorreu a 7,7 quilômetros abaixo da superfície.

A agência de proteção civil do país emitiu uma declaração dizendo que várias pessoas foram feridas e algumas casas foram destruídas em Porto da Paz, Gros Morne, Chansolme e Ilha da Tartaruga. Entre as estruturas danificadas estava a igreja Saint-Michel em Plaisance. Fonte: Associated Press