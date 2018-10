TSE: Imagens de boletins de urnas no exterior não indicam resultado total

07/10/2018 | 11:13



As fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostrando dados de apuração de urnas no exterior são verdadeiros, mas refletem resultados extremamente parciais. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) explicou que, assim que a votação é concluída em uma seção eleitoral, o chefe da seção imprime um boletim e o fixa na porta. São imagens desses boletins que estão circulando nas redes. O resultado final das eleições, no entanto, só será divulgado na noite de hoje, com os votos de todas as urnas no Brasil.

O tribunal alerta que esses boletins são de seções eleitorais. Há países com somente uma e outros, como Estados Unidos e China, com mais seções. Ou seja, cada extrato é de uma seção específica e não da totalidade do país.