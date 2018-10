Twitter oficial de Lula celebra voto de Haddad; FHC e Temer também se manifestam

07/10/2018 | 11:13



Quase três horas após a abertura das urnas eletrônicas no território nacional, a conta oficial no Twitter do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou duas fotos do candidato do PT ao Planalto, Fernando Haddad, computando seus votos, em uma escola na zona Sul da capital paulista.

Na primeira imagem, Haddad aparece atrás da cabina de votação. Já na segunda foto, ele está ao lado de sua esposa, Ana Estela Haddad, após a votação. "O Haddad já fez sua parte", diz a legenda.

Já o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usou a rede social para afirmar que votou em seus correligionários do PSDB e propor um debate "sem demagogia e sem sectarismo". "Votei nos candidatos do PSDB. Daqui por diante o importante é obedecer a Constituição e buscar explicar ao povo o que cada um pensa e como será possível fazer. Sem demagogia nem sectarismo", escreveu. "Não sou operador político. Digo o que penso e respeito as diferenças."

Também na rede social, o presidente Michel Temer publicou uma foto registrada logo quando saía da cabina de votação. "Estamos fazendo hoje um exercício democrático. Tenho absoluta convicção que teremos eleições tranquilas em todo o País", escreveu.