Alckmin diz que ainda tem confiança nas urnas

07/10/2018



O candidato à presidência da República Geraldo Alckmin (PSDB) mobilizou os apoiadores tucanos na manhã deste domingo (7) para acompanhá-lo durante o voto no Colégio Santo Américo, no Jardim Colombo, em São Paulo.

O tucano evitou falar de apoio no segundo turno, disse que o terceiro lugar “está embolado” entre ele e Ciro Gomes e que ainda tem "confiança nas urnas". "Quem vai decidir é o povo. Temos de ter fé", disse.

Além dos filhos e a mulher, Lu Alckmin, o candidato chegou à escola com o candidato ao governo do Estado, João Doria (PSDB), cumprimentou eleitores, e, ao registrar o voto, ressaltou a importância deste ato no País. "Hoje é o dia maior da democracia. Quem fala é o eleitor, a nós vale essa reflexão."