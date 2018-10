Georgiano surpreende Del Potro na final e fatura o título em Pequim

07/10/2018 | 11:03



O georgiano Nikoloz Basilashvili conquistou o título do Torneio de Pequim neste domingo. Na decisão do ATP 500 chinês, o número 34 do mundo surpreendeu o argentino Juan Martín Del Potro, principal cabeça de chave da competição, ao vencer por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Aos 26 anos, Basilashvili mostrou estar vivendo uma temporada especial. Se até o ano passado nunca havia celebrado um título, em 2018 já foram dois troféus conquistados. Antes de Pequim, o georgiano havia faturado o Torneio de Hamburgo, no saibro, em julho.

Apesar do bom momento, ninguém esperava que Basilashvili pudesse superar o número 4 do ranking. Mas o georgiano foi frio para salvar todos os sete break points que cedeu a Del Potro. Por outro lado, ele confirmou uma oportunidade de quebra em cada set e conseguiu a vantagem necessária para fechar.

Basilashvili também venceu Del Potro pela primeira vez na carreira, na segunda partida entre eles. Pior para o argentino, que perdeu a chance de ser campeão de um torneio de simples da ATP pela 23 vez na carreira, que seria a terceira em 2018 e a primeira em Pequim.