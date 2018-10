Após votar, Haddad acena para alianças no segundo turno

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



07/10/2018 | 10:48



O candidato petista à Presidência da República, Fernando Haddad, votou na manhã deste sábado no Brazil International School, na Vila Mariana, em São Paulo. Confiante de que estará no segundo turno, o petista declarou que não haverá dificuldades para construir alianças com candidatos com quem já trabalhou, como Ciro Gomes (PDT), Marina Silva (Rede) e Henrique Meirelles (MDB). "Mais que isso, vamos construir uma aliança com brasileiros e brasileiras que querem construir um novo projeto de País", declarou.

Cerca de 50 militantes petistas aguardaram a chegada de Haddad na escola. Gritando palavras de ordem, os simpatizantes apoiavam o candidato e rebatiam os protestos dos vizinhos da escola, que saíram às varandas batendo panela e gritando o nome do candidato Jair Bolsonaro (PSL).

Dentro da seção, houve princípio de tumulto quando a juíza pediu que quem não fosse votar se retirasse. Um policial militar chegou a dar apoio e pediu que o candidato petista ao senado, Jilmar Tatto, deixasse o local. Após poucos minutos de debate, e com o voto de Haddad finalizado, Tatto saiu na companhia do ex-prefeito de São Paulo.

Mais cedo, Haddad esteve na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. "Hoje é um dia de paz, respeito e tolerância. Tenho uma confiança muito grande de que estaremos no segundo turno e isso é bom para o Brasil, porque tem mais tempo de comparar projetos", pontuou na ocasião o petista.

Ao lado do candidato a governador do Estado e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT), Haddad declarou que se confirmando os prognósticos das pesquisas, que apontaram uma disputa entre o PT e o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, os dois projetos são tão diferentes que será mais fácil para o eleitor escolher.