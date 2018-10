Márcio França vota em São Paulo confiante na disputa para o segundo turno

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



07/10/2018 | 10:40



O candidato ao governo do estado, Márcio França (PSB), votou precisamente às 10h, na EE Ludovina Credídio Peixoto, Itaim Bibi, em São Paulo. Ele estava ao lado de sua mulher e segue para o Litoral para acompanhá-la na votação. O candidato deve retornar ao município paulista de onde acompanhará as apurações.

França se diz confiante para possível disputa em segundo turno, já que analisa que os números das pesquisas são bastantes convergentes. "Estou muito animado. Todas as nossas avaliações internas demonstram que teremos disputa acirrada entre os três principais candidatos, cada qual com sua formação diferenciada."

Em relação ao adversário, João Doria (PSDB), que disse que seu voto para presidente foi ''solidário'', França afirmou que esse é o ''estilo dele''. "Desde o início ele fez as coisas contrariado. Ele queria ser candidato à República, já que se iludiu com a vitória na Prefeitura (de São Paulo). Mas, essa vitória foi uma conjugação de uma série de fatores. E ele achou que é porque ele é gênio. Como ele não conseguiu entrar nessa disputa (a presidência), ele está em busca do prêmio de consolação (a de governador)."