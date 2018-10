Henrique Meirelles deixa escola em Higienópolis após votar

07/10/2018 | 10:36



O candidato à Presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, votou por volta das 10h deste domingo, 7, em uma escola em Higienópolis, na região central de São Paulo.

Meirelles chegou ao colégio eleitoral acompanhado do candidato ao governo do Estado de São Paulo, Paulo Skaf, do mesmo partido.